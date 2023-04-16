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12:55, 16 апреля 2023Мир

Посол России рассказал об обстановке в Судане

Посол России в Судане Черновол рассказал о снижении интенсивности боестолкновений в стране

Фото: @lostshmi / Reuters

Интенсивность боевых столкновений между сторонами конфликта в Судане снижается, рассказал посол России в африканской стране Андрей Черновол. Его цитирует ТАСС.

По его словам, ночь на 16 апреля прошла довольно тихо. «С утра боевые действия возобновились, но сейчас уже пошли на спад», — пояснил посол, отметив, что в районах, где живут работники посольства, интенсивность боестолкновений резко снизилась.

Он также заверил, что россиян среди пострадавших из-за конфликта нет.

Кроме того, Черновол объяснил, что армия Судана отказывается вести переговоры с Силами быстрого реагирования (СБР), называя их повстанцами, но при этом предлагает всем желающим перейти на свою сторону.

Ночью 16 апреля сообщалось, что армия Судана взяла под свой контроль все штабы Сил быстрого реагирования в городе Омдурман, находящемся недалеко от столицы, после того как военные произвели обстрел расположенного там же лагеря СБР.

Столкновения между армией Судана и Силами быстрого реагирования начались в столице страны Хартуме 15 апреля.

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Антон Похиляк
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