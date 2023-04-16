Армия Судана взяла под контроль все штабы Сил быстрого реагирования в Омдурмане

Al-Jazeera: армия Судана взяла под контроль штабы Сил быстрого реагирования в Омдурмане

Армия Судана взяла под свой контроль все штабы Сил быстрого реагирования (СБР) в городе Омдурман, находящегося недалеко от столицы, после того, как военные произвели обстрел расположенного там же лагеря СБР, сообщает телеканал Al-Jazeera.

«Мы взяли под свой контроль все штабы СБР в Омдурмане со всей их техникой», — заявил представитель Вооруженных сил Судана.

Он добавил, что бойцы Сил быстрого реагирования отступили со своих позиций в городе, оставив принадлежащую им технику и вооружения.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш провел переговоры со сторонами конфликта в Судане. Он также выразил готовность оказывать дальнейшее содействие мирному урегулированию в стране.

До этого сообщалось о вспышке столкновений в Судане между регулярной армией и СБР. Рядом со штабом суданского спецназа были слышны взрывы.

Регулярная армия Судана отвергла возможность переговоров с СБР. На рассвете мятежники пытались взять под контроль армейские штабы и жизненно важные районы страны.

Командующий СБР страны Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти), в свою очередь, заявил, что спецназ Судана не согласен на переговоры с армией, пока она не отступит. Он добавил, что руководит военными операциями из Хартума.