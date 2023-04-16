Медведев пожелал россиянам мира после полного разгрома врага

Зампред Совбеза Медведев пожелал россиянам мира после достижения целей спецоперации

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев пожелал России и ее гражданам наступления мира после полного разгрома врага. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале в воскресенье, 16 апреля.

Политик объяснил, что в Светлое Христово Воскресенье и Пасхальную седмицу принято желать друг другу мира.

«Я тоже желаю нашей стране и всем нашим людям долгожданного мира. Мира после достижения целей специальной военной операции и полного разгрома врага», — заявил Медведев.

Ранее в феврале Медведев отметил, что для окончания специальной военной операции необходимо, чтобы США перестали поставлять Украине оружие. Он подчеркнул, что если Россия остановит СВО, не добившись победы, — России не будет, потому что ее «порвут на части».