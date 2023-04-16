Путин проведет заседание Совета по местному самоуправлению

Президент Путин на предстоящей неделе проведет заседание Совета по местному самоуправлению

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет заседание Совета по развитию местного самоуправлению. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», пишет ТАСС.

Помимо этого, глава государства проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России и совещание с членами правительства. В пресс-службе Кремля график президента официально не уточнили.

Прошлый президентский Совет по развитию местного самоуправления проходил в январе 2020 года. В тот раз заседание было посвящено роли местного самоуправления в реализации национальных проектов.

14 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что прямая линия президента России Владимира Путина должна состояться в 2023 году. При этом пресс-секретарь главы государства отметил, что точных сроков ее проведения пока нет.