Удары из РСЗО «Торнадо-Г» по целям ВСУ показали на видео

Удары российских военных из РСЗО «Торнадо-Г» по целям ВСУ показали на видео

Российские военнослужащие применили реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» и нанесли удары по целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контрбатарейной борьбы. Соответствующее видео 16 апреля публикуют «Известия».

«Мы при помощи наших подразделений звуковой разведки определили координаты и незамедлительно нанесли огневое поражение противнику», — сообщил военный с позывным Грань.

На кадрах видно, как из установки вылетают семь ракет — все они были выпущены за две с половиной минуты, поражение наносилось с двух огневых позиций.

18 марта Министерство обороны России показало уничтожение украинской машины РСЗО на авдеевском направлении. Боевая машина была поражена сверхточным ударом дрона-камикадзе «Ланцет».