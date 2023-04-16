Страны G7 разошлись в вопросе сроков отказа от угольных электростанций

Kyodo: страны G7 в Саппоро не установили сроки отказа от угольных электростанций

Страны «Большой семерки» (G7) не установили сроки отказа от угольных электростанций, пишет агентство Kyodo со ссылкой на источники.

По данным журналистов, министры по вопросам климата, энергетики и окружающей среды в ходе переговоров в Саппоро решили не указывать сроки отказа от угольных электростанций в итоговом заявлении встречи.

Источники указали, что соответствующее решение было принято из-за позиции японских властей. Газета уточнила, что у Токио есть сложности с внедрением возобновляемых источников энергии и перезапуском местных атомных электростанций (АЭС).

Ранее сообщалось, что Индия планирует начать экспорт энергетического угля в 2025 году. Запасы энергетического угля в Индии составляют около 361 миллиарда тонн, и к 2025-2026 финансовому году страна из импортера угля превратится в его экспортера, продолжив закупать только коксующийся уголь.