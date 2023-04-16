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07:58, 16 апреля 2023Мир

Страны G7 разошлись в вопросе сроков отказа от угольных электростанций

Kyodo: страны G7 в Саппоро не установили сроки отказа от угольных электростанций

Фото: Thomas Robbin / Globallookpress.com

Страны «Большой семерки» (G7) не установили сроки отказа от угольных электростанций, пишет агентство Kyodo со ссылкой на источники.

По данным журналистов, министры по вопросам климата, энергетики и окружающей среды в ходе переговоров в Саппоро решили не указывать сроки отказа от угольных электростанций в итоговом заявлении встречи.

Источники указали, что соответствующее решение было принято из-за позиции японских властей. Газета уточнила, что у Токио есть сложности с внедрением возобновляемых источников энергии и перезапуском местных атомных электростанций (АЭС).

Ранее сообщалось, что Индия планирует начать экспорт энергетического угля в 2025 году. Запасы энергетического угля в Индии составляют около 361 миллиарда тонн, и к 2025-2026 финансовому году страна из импортера угля превратится в его экспортера, продолжив закупать только коксующийся уголь.

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Марина Совина
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