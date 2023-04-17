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16:25, 17 апреля 2023Бывший СССР

На Украине осудили предупреждавшего о раздаче повесток админа в Telegram

В украинском Луцке осудили админа Telegram-канала, сообщавшего о местах раздачи повесток

Фото: Sehoon ye / Unsplash

В украинском городе Луцк осудили админа Telegram-канала «Где раздают повестки», который сообщал подписчикам, где в городе они могут столкнуться с сотрудниками военкомата. Об этом сообщает издание «Обозреватель».

По данным следствия, информация, которую молодой человек размещал в своем канале, позволяла призывникам избегать исполнения воинского долга.

Администратору закрыли доступ к каналу, в его доме был проведен обыск. В течение месяца ему объявили приговор — пять лет лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Ранее сообщалось, что на Украине начнут наказывать админов Telegram-каналов за посты о передвижении российских ракет и беспилотников. При этом отмечается, что представители власти, которые в своих каналах тоже публикуют информацию о пусках и прилетах, не понесут за это ответственность.

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Алевтина Запольская
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