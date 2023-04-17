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16:54, 17 апреля 2023Россия

План Вассермана о декларировании сбережений населения раскритиковали

Депутат Арефьев раскритиковал идею Вассермана о декларировании сбережений населения

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Проследить за тем, как и за счет чего граждане формируют свои сбережения, как они их хранят практически невозможно. Кроме того, россияне имеют право хранить накопления в любой удобной форме и никто не имеет права к чему-то их принуждать. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Николай Арефьев.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман составил законопроект, согласно которому россияне, хранящие наличные сбережения в рублях или в валюте на сумму свыше 1 миллиона рублей обязаны будут сообщить о своих накоплениях налоговикам и объяснить происхождение средств. В противном случае предусмотрены конфискация и штраф, в два раза превышающий сумму незаявленных сбережений.

«Даже не знаю, откуда такая идея. За прошлый год физлица вывезли из страны три триллиона рублей и правительство никак не ограничивало их в вывозе. Сейчас даже норма вывоза валюты выросла до 1 миллиона долларов ежемесячно. Получается, государству эти деньги не нужны, так зачем ограничивать физлиц рамками?» — сказал Арефьев.

Кроме того, депутат напомнил, что государство не в праве диктовать гражданам как и в чем хранить деньги, особенно с учетом того, что многие из тех, кто хранил деньги в банках, расценивают этот опыт исключительно как неприятный.

Государство ненадежно, людей ограбили в 1991 году, в 2008, концы этому нет. Так что принуждать хранить деньги в банках, в инвестиционных фондах бесчеловечно. Люди должны хранить деньги там, где это для них выгодно и безопасно

Николай Арефьевдепутат Госдумы

Арефьев также заметил, что полноценно проследить за тем, как именно россияне хранят свои сбережения, сколько их у них и откуда, практически невозможно.

«Вот чиновники у нас декларируют средства, никто ничего не проверяет. У них доход в десять раз больше, чем денежное содержание, но никто ни у кого ничего не спрашивает. В России, между тем, проживает 140 миллионов человек, контролирующие органы просто не смогут за всем проследить», — заключил депутат.

Ранее Вассерман раскритиковал идею платить школьникам за отличные оценки. Депутат выразил опасение в связи с тем, что финансовое вознаграждение за пятерки может дезориентировать учеников. «Они не будут понимать, какова цель обучения», — пояснил Вассерман.

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Наталия Белова
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