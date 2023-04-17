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11:45, 17 апреля 2023Спорт

Дзюба сравнил количество болельщиков у «Спартака» и «Зенита»

Артем Дзюба заявил, что за «Спартак» болеет больше людей, чем за «Зенит»

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба сравнил количество болельщиков у московского «Спартака» и петербургского «Зенита». Об этом сообщает «РБ Спорт».

«"Зенит" очень сильно сейчас набирает ход, думаю, за счет своих результатов, но если взять глобально, по болельщикам, то, конечно, за "Спартак" больше людей болеет», — заявил футболист. Он добавил, что у сине-бело-голубых действительно много фанатов, и они являются движущей силой.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015-го по 2022 год. В составе клуба он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды завоевал Кубок страны.

34-летний форвард является воспитанником «Спартака», красно-белых нападающий представлял с 2006-го по 2015 год. Вместе с командой он три раза становился серебряным призером чемпионата России.

Алексей Гусев
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