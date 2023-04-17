В Артемовске 12 военных ВСУ сдались в плен четырем российским бойцам

«Известия»: 12 военных ВСУ сдались в плен четырем российским бойцам в Артемовске

В Артемовске (украинское название — Бахмут) 12 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен четырем российским бойцам. Об этом рассказал военнослужащий частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», пишут «Известия».

«Сказал им: "Братья, сдавайтесь, зачем вам умирать? У вас дома семьи, дети". [Там было] 12 человек, а мы стояли вчетвером. Они сказали, что сдаются, я им сказал скинуть оружие и бронежилеты. Выходят — один, второй, третий, четвертый, 12 человек вышли, а мы вчетвером», — заявил он и добавил, что бойцы ВСУ имели большое количество оружия, в том числе гранаты.

Кроме того, как утверждай военный, украинские подразделения во время отступления бросают не только погибших, но и раненых, которые просят помощи. «К ним на помощь никто не идет. Говорят, что сейчас подойдут, но уже поздно», — сказал военнослужащий.

Ранее сотрудник ЧВК «Вагнер» заявил, что бойцы ВСУ расстреляли двух мирных жителей в Артемовске. По его словам, это произошло во время зачистки дома. 16 апреля военные ЧВК рассказали о «грязных приемах», которые использует украинская армия в Артемовске. В частности, военнослужащие ВСУ практикуют минирование и подрыв зданий при отступлении, а также захват заложников из числа мирных жителей.