ВСУ с помощью беспилотника обстреляли приграничный российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле беспилотником хутора Лозовая Рудка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обстреляли хутор Лозовая Рудка Борисовского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«С помощью беспилотника ВСУ обстреляли хутор Лозовая Рудка Борисовского района. Пострадавших нет», — пояснил глава области.

В результате атаки со стороны Украины в одном из частных домов оказались посечена крыша и фасад здания, выбиты окна. На место прибыли оперативные и аварийные службы.

Ранее Гладков сообщил об обстреле ВСУ поселка Красное в Шебекинском городском округе области. Он отметил, что при обстреле никто из жителей не пострадал, однако было зафиксировано возгорание на гражданском объекте.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).