ВСУ обстреляли приграничный российский регион

Глава Белгородской области Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Красное

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область. Об этом в Telegram-канале сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, обстрелу подвергся поселок Красное в Шебекинском городском округе области. Гладков отметил, что при обстреле никто из жителей не пострадал, однако было зафиксировано возгорание на гражданском объекте.

«На ферме загорелось сенохранилище. Все оперативные и аварийные службы выехали на место для ликвидации последствий обстрела», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что 16 апреля было атаковано село Терезовка Белгородской области, где снаряд пробил крышу жилого дома, повредив стены и мебель в двух комнатах. Вечером под обстрел попала птицефабрика в селе Новая Таволжанка. Информация о пострадавших не поступала.

Президент России Владимир Путин заявлял, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.