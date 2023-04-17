В России предложили перестать копить в иностранной валюте

Экономисты ЦБ, ВШЭ и МГИМО предложили пополнять ФНБ в рублях и класть их под процент

Средства от избыточных нефтегазовых доходов, передаваемых в Фонд национального благосостояния (ФНБ), необходимо размещать на депозитах Центробанка в рублях. К такому выводу пришли Вадим Грищенко из департамента исследований и прогнозирования Банка России, Григорий Жирнов из ВШЭ и Василий Ткачев из МГИМО, передает РБК.

В своем исследовании они подсчитали, что альтернативное бюджетное правило (в настоящее время средства копятся в валюте) стабилизирует макроэкономические параметры и снизит риски для финансовой стабильности. Если класть средства под процент, равный ключевой ставке, можно быстрее пополнять ФНБ и сохранять его платежеспособность.

Экономисты предложили начислять проценты, пока ликвидная часть фонда не вырастет до предельного объема в десять процентов от ВВП (сейчас она составляет 4,5 процента). Это позволит к 2040 году накопить на 5 триллионов рублей больше, чем это возможно в иностранной валюте.

Бюджетное правило действует с 2004 года для снижения зависимости курса рубля и доходов бюджета от колебаний цен на нефть. В зависимости от дополнительных или недополученных нефтегазовых доходов Минфин покупал или продавал часть валюты из ФНБ, сдерживая укрепление рубля или не давая ему сильно подешеветь к доллару. После введения западных санкций, которые ограничили операции с иностранной валютой, правило изменили. Власти перестали приобретать доллары, и с этого момента все нефтегазовые доходы, превышающие уровень в восемь триллионов рублей в год, пополняют ФНБ путем покупки китайских юаней.

Если альтернативное правило примут, Минфин утратит возможность влиять на рынок валют. По мнению авторов проекта, со сглаживанием колебаний курса сможет справиться частный сектор, который приобретает доллары при высоких ценах на нефть и крепком курсе рубля и продает их при падении цен на нефть и ослаблении курса.

В феврале 2023-го Минфин предложил запретить к покупке иностранные гособлигации на средства ФНБ. Среди разрешенных активов ведомство намерено сохранить иностранную валюту, депозиты и остатки на банковских счетах в Центробанке, российский госдолг, акции облигации российских эмитентов из числа тех, что не связаны с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов из перечня правительства.