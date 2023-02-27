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14:59, 27 февраля 2023Экономика

Россия собралась отказаться от покупки иностранного госдолга на средства ФНБ

Минфин России предложил запретить к покупке иностранные гособлигации на средства ФНБ

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Из списка активов, в которых можно размещать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), следует исключить долговые обязательства иностранных государств и финансовых организаций. Такое предложение содержится в проекте постановления правительства России, который размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Текст постановления подготовлен Минфином. Среди разрешенных активов предлагается в 2023 году сохранить иностранную валюту, депозиты и остатки на банковских счетах в Центробанке, российский госдолг, акции облигации российских эмитентов из числа тех, что не связаны с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов из перечня правительства.

Также можно размещать средства на депозитах госкорпорации «ВЭБ.РФ», в ценных бумагах, связанных с финансированием начатых и инфраструктурных проектов, и в паях инвестиционных фондов, доверительное управление которой осуществляет российская управляющая компания, ведущая деятельность в соответствии с законом «О Российском фонде прямых инвестиций».

В середине февраля Госдума приняла закон, снимающий на 2023 год ограничения на инвестирование ликвидных средств ФНБ. В начале месяца глава Минфина Антон Силуанов оценивал их объем в шесть триллионов рублей.

В декабре 2022 года из средств ФНБ на финансирование дефицита бюджета потратили почти триллион рублей. В начале 2023 года на фоне западных санкций в отношении нефти дефицит бюджета продолжил увеличиваться.

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Платон Щукин
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