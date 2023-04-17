Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:54, 17 апреля 2023Из жизни

Шахматист тайком поучаствовал в турнире для женщин и попался из-за хорошей игры

Би-Би-Си: шахматист прикинулся женщиной для участия в турнире и попался из-за хорошей игры

Фото: Jose Castillo / Unsplash

Кенийский шахматист прикинулся женщиной, чтобы тайком принять участие в женском турнире Kenya Open, но попался из-за слишком хорошей игры. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Стэнли Омонди зарегистрировался для участия в турнире под именем Миллисент Авур. Для маскировки он надел бурку и очки.

Материалы по теме:
«Это неприемлемое поведение» Как сильнейший шахматист мира проиграл молодому сопернику и оказался в центре скандала
«Это неприемлемое поведение»Как сильнейший шахматист мира проиграл молодому сопернику и оказался в центре скандала
23 сентября 2022
«Когда обыгрывают, начинается рефлексия» Как российский бизнесмен решил поддержать Непомнящего после поражения
«Когда обыгрывают, начинается рефлексия»Как российский бизнесмен решил поддержать Непомнящего после поражения
26 декабря 2021

Организаторы турнира стали подозревать незнакомого игрока после его успехов в партиях. Несмотря на эти подозрения, организаторы сперва позволили Омонди продолжить участие в турнире, так как опасались обвинений в дискриминации на религиозной почве. Его выгнали с турнира только во время четвертого раунда.

«Сначала мы ничего не заподозрили, потому что носить хиджаб — это нормально. Но затем он выиграл у нескольких очень сильных участниц… Это было очень подозрительно для новичка, который никогда не участвовал в турнирах», — рассказал президент Федерации шахмат Кении Бернард Ванджала. Подозрения организаторов усилились из-за мужской обуви участника турнира и того факта, что он не разговаривал.

После того как афера шахматиста была раскрыта, он написал организаторам записку с извинениями. В ней кениец объяснил свой поступок финансовыми трудностями и заявил о готовности принять все последствия. По словам Ванджалы, вероятно, Омонди получит запрет на участие в турнирах на несколько лет, но не будет исключен навсегда. Дело будет передано дисциплинарной комиссии, которая вынесет решение в ближайшие дни.

Kenya Open — открытый ежегодный шахматный турнир, который проводится в столице Кении Найроби. В этом году в мероприятии приняли участие более 400 игроков из 22 стран. Девяносто девять игроков зарегистрировались для участия в женской категорией. Победитель мог получить три тысячи долларов (244,5 тысячи рублей).

Федерация шахмат Кении ранее сталкивалась с тем, что игроки обманывали организаторов ради участия в определенных категориях по возрасту, но мошенничество с полом зафиксировано впервые.

Ранее сообщалось, что взрослая женщина в американском городе Нью-Брансуик, штат Нью-Джерси, выдала себя за девочку-подростка и несколько дней ходила в школу, куда поступила по поддельным документам. Она проучилась четыре дня, прежде чем обман раскрылся, и ее выгнали из учебного заведения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Московский военком объяснил свои слова о тестовых повестках через «Госуслуги»
Названа главная опасность переданных Киеву МиГ-29
Россиянин облил сына бензином и поджег из-за оскорбления
В США высказались о мирных переговорах по Украине
Пентагон пообещал делать все необходимое ради систем ПВО Украины
Стало известно о падении дрона с камерой в Московской области
В Минцифры ответили на вопрос о рассылке электронных повесток
На Украине заметили польские танки PT-91 Twardy
Стая бродячих собак атаковала ребенка еще в одном российском городе
В США назвали дату выдвижения Байдена на второй срок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.