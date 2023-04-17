Шахматист тайком поучаствовал в турнире для женщин и попался из-за хорошей игры

Би-Би-Си: шахматист прикинулся женщиной для участия в турнире и попался из-за хорошей игры

Кенийский шахматист прикинулся женщиной, чтобы тайком принять участие в женском турнире Kenya Open, но попался из-за слишком хорошей игры. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Стэнли Омонди зарегистрировался для участия в турнире под именем Миллисент Авур. Для маскировки он надел бурку и очки.

Организаторы турнира стали подозревать незнакомого игрока после его успехов в партиях. Несмотря на эти подозрения, организаторы сперва позволили Омонди продолжить участие в турнире, так как опасались обвинений в дискриминации на религиозной почве. Его выгнали с турнира только во время четвертого раунда.

«Сначала мы ничего не заподозрили, потому что носить хиджаб — это нормально. Но затем он выиграл у нескольких очень сильных участниц… Это было очень подозрительно для новичка, который никогда не участвовал в турнирах», — рассказал президент Федерации шахмат Кении Бернард Ванджала. Подозрения организаторов усилились из-за мужской обуви участника турнира и того факта, что он не разговаривал.

После того как афера шахматиста была раскрыта, он написал организаторам записку с извинениями. В ней кениец объяснил свой поступок финансовыми трудностями и заявил о готовности принять все последствия. По словам Ванджалы, вероятно, Омонди получит запрет на участие в турнирах на несколько лет, но не будет исключен навсегда. Дело будет передано дисциплинарной комиссии, которая вынесет решение в ближайшие дни.

Kenya Open — открытый ежегодный шахматный турнир, который проводится в столице Кении Найроби. В этом году в мероприятии приняли участие более 400 игроков из 22 стран. Девяносто девять игроков зарегистрировались для участия в женской категорией. Победитель мог получить три тысячи долларов (244,5 тысячи рублей).

Федерация шахмат Кении ранее сталкивалась с тем, что игроки обманывали организаторов ради участия в определенных категориях по возрасту, но мошенничество с полом зафиксировано впервые.

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