Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:58, 17 апреля 2023Забота о себе

Годами лгавшим мужьям о желании иметь детей женщинам дали совет

Коуч Джейн Грин призвала годами лгавшую о желании иметь детей женщину быть честной с мужем

Фото: Tracey Hocking / Unsplash

Не желающим становиться матерью женщинам следует решиться на разговор с мужем и быть с ним предельно честными, полагает коуч по отношениям и писательница Джейн Грин. Такой совет она дала в своей авторской колонке для издания Daily Mail.

За советом к Грин обратилась читательница, годами лгавшая супругу о желании иметь детей. Женщина рассказала, что, когда познакомилась с партнером, казалось, что они сходятся во многих вещах относительно совместного будущего. Единственный вопрос, в котором они расходились во мнении, — это дети.

Муж с самого начала дал понять, что хочет детей, но для меня этот вопрос всегда был предметом сомнений. (…) У меня нет никакого материнского инстинкта, я всегда думала, что просто подожду и посмотрю, что произойдет. Если дети в конечном счете станут частью моего будущего — прекрасно, но я не собиралась расстраиваться, если у меня их не будет, поэтому я всегда просто соглашалась с мужем

Из письма читательницы Джейн Грин
Материалы по теме:
Кто такие чайлдфри и чего они хотят? Почему они отказываются от идеи родить ребенка и как много среди них россиян?
Кто такие чайлдфри и чего они хотят?Почему они отказываются от идеи родить ребенка и как много среди них россиян?
21 августа 2022
Секс по-славянски и шарик из навоза. Россияне следуют диким советам, чтобы завести ребенка. Почему это не помогает?
Секс по-славянски и шарик из навоза.Россияне следуют диким советам, чтобы завести ребенка. Почему это не помогает?
27 июля 2022
«Люди заводят детей, когда им не страшно» В России готовят новый запрет — говорить о чайлдфри. Чем это опасно?
«Люди заводят детей, когда им не страшно»В России готовят новый запрет — говорить о чайлдфри. Чем это опасно?
18 февраля 2022

В последние годы женщина поняла, что не хочет заводить детей. В то же время ее муж, наоборот, стал проявлять все большую настойчивость, и она понятия не имеет, как рассказать правду и не потерять его.

В ответ на письмо Грин заявила, что, пока читательница не обсудит этот вопрос с мужем, вряд ли можно говорить о развитии их отношений.

Вы понятия не имеете, как отреагирует ваш муж. Он хочет детей, но, возможно, будет готов пойти на эту жертву, как только вы расскажете ему о своих чувствах. Вы не хотите детей, но, возможно, могли бы изменить свое решение, если бы честно и открыто обсудили с мужем, что влечет за собой рождение детей и в чем заключаются ваши обязанности

Джейн Гринкоуч по отношениям и писательница

Коуч предупредила, что у женщины гораздо больше шансов сохранить отношения, если она наберется храбрости и объяснит ситуацию мужу. В противном случае игнорирование проблемы только усугубит ее. Если же супругам не удастся договориться, возможно, расставание будет верным решением, которое позволит обоим партнерам стать счастливее.

Ранее Джейн Грин дала совет привыкшей к отсутствию оргазмов женщине. Она посоветовала ей изучить свои эрогенные зоны и попробовать достичь кульминации без участия мужа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
В Кремле прокомментировали слова Путина о возможности задействовать флот
В Кремле увидели символизм в переходе новых регионов России на московское время
Названы три округа Москвы с самыми дешевыми квартирами в новостройках
В Кремле отказались комментировать приговор осужденному на 25 лет Кара-Мурзе
Малышева раскрыла влияние очистителей воздуха на здоровье
Алсу раскрыла секрет моложавой внешности
В России ответили на протест Японии из-за военных учений в районе Курил
Мать осужденного на 25 лет Кара-Мурзы прокомментировала приговор сыну
Массовая авария с восемью пострадавшими в Петербурге попала на видео
Лондон вызвал посла России из-за приговора Кара-Мурзе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.