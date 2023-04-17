Годами лгавшим мужьям о желании иметь детей женщинам дали совет

Коуч Джейн Грин призвала годами лгавшую о желании иметь детей женщину быть честной с мужем

Не желающим становиться матерью женщинам следует решиться на разговор с мужем и быть с ним предельно честными, полагает коуч по отношениям и писательница Джейн Грин. Такой совет она дала в своей авторской колонке для издания Daily Mail.

За советом к Грин обратилась читательница, годами лгавшая супругу о желании иметь детей. Женщина рассказала, что, когда познакомилась с партнером, казалось, что они сходятся во многих вещах относительно совместного будущего. Единственный вопрос, в котором они расходились во мнении, — это дети.

Муж с самого начала дал понять, что хочет детей, но для меня этот вопрос всегда был предметом сомнений. (…) У меня нет никакого материнского инстинкта, я всегда думала, что просто подожду и посмотрю, что произойдет. Если дети в конечном счете станут частью моего будущего — прекрасно, но я не собиралась расстраиваться, если у меня их не будет, поэтому я всегда просто соглашалась с мужем Из письма читательницы Джейн Грин

В последние годы женщина поняла, что не хочет заводить детей. В то же время ее муж, наоборот, стал проявлять все большую настойчивость, и она понятия не имеет, как рассказать правду и не потерять его.

В ответ на письмо Грин заявила, что, пока читательница не обсудит этот вопрос с мужем, вряд ли можно говорить о развитии их отношений.

Вы понятия не имеете, как отреагирует ваш муж. Он хочет детей, но, возможно, будет готов пойти на эту жертву, как только вы расскажете ему о своих чувствах. Вы не хотите детей, но, возможно, могли бы изменить свое решение, если бы честно и открыто обсудили с мужем, что влечет за собой рождение детей и в чем заключаются ваши обязанности Джейн Грин коуч по отношениям и писательница

Коуч предупредила, что у женщины гораздо больше шансов сохранить отношения, если она наберется храбрости и объяснит ситуацию мужу. В противном случае игнорирование проблемы только усугубит ее. Если же супругам не удастся договориться, возможно, расставание будет верным решением, которое позволит обоим партнерам стать счастливее.

Ранее Джейн Грин дала совет привыкшей к отсутствию оргазмов женщине. Она посоветовала ей изучить свои эрогенные зоны и попробовать достичь кульминации без участия мужа.