Боящейся измен и не желающей заниматься сексом с мужем женщине дали совет

Писательница Констанс Холл попросила дать совет женщине, чей муж предложил открытый брак

Пользователи социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) посоветовали женщине, чей муж просит об открытом браке, не соглашаться на это против воли. На пост обратило внимание издание Daily Mail.

Анонимную историю боящейся развода женщины опубликовала в своем аккаунте автор любовных романов Констанс Холл. Писательница попросила дать совет молодой матери, которая после рождения детей не хочет заниматься сексом с мужем. Автор письма подчеркнула, что в ее низком либидо нет вины супруга и хотя она по-прежнему любит его интимная близость между ними бывает лишь несколько раз в год.

Обратиться за советом к пользователям соцсетей женщина решила после того, как ее супруг, предложил сделать их брак открытым. «От одной мысли об этом мне стало физически больно», — пожаловалась она. Автор письма призналась, что измены мужа разобьют ей сердце, но вместе с этим она не хочет поступать эгоистично. Большинство подписчиков дали совет не жертвовать собственными принципами и чувствами и делать выбор в соответствии с личными убеждениями.

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