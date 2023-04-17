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16:30, 17 апреля 2023Забота о себе

Боящейся измен и не желающей заниматься сексом с мужем женщине дали совет

Писательница Констанс Холл попросила дать совет женщине, чей муж предложил открытый брак

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Пользователи социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) посоветовали женщине, чей муж просит об открытом браке, не соглашаться на это против воли. На пост обратило внимание издание Daily Mail.

Анонимную историю боящейся развода женщины опубликовала в своем аккаунте автор любовных романов Констанс Холл. Писательница попросила дать совет молодой матери, которая после рождения детей не хочет заниматься сексом с мужем. Автор письма подчеркнула, что в ее низком либидо нет вины супруга и хотя она по-прежнему любит его интимная близость между ними бывает лишь несколько раз в год.

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Обратиться за советом к пользователям соцсетей женщина решила после того, как ее супруг, предложил сделать их брак открытым. «От одной мысли об этом мне стало физически больно», — пожаловалась она. Автор письма призналась, что измены мужа разобьют ей сердце, но вместе с этим она не хочет поступать эгоистично. Большинство подписчиков дали совет не жертвовать собственными принципами и чувствами и делать выбор в соответствии с личными убеждениями.

Вы уже ответили на свой вопрос — вас физически тошнит от этой мысли, и это разобьет вам сердце

Хэлен Бэкпользовательница соцсетей

Вы оба должны чувствовать себя комфортно в этой концепции брака, иначе это вернется и ударит по вашим отношениям

Ли Лупользовательница соцсетей

Не позволяйте нарушать ваши границы, чтобы сделать другого человека счастливым. Это неизбежно приведет к разрыву отношений

Кэти Хэнсонпользовательница соцсетей

Многие читатели советовали записаться на прием к семейному психотерапевту, а также делились своими историями снижения либидо после рождения детей. Нашлись и те, кто с пониманием отнесся к просьбе мужчины.

Я бы не возражала, но я понимаю, почему другие люди не могут терпеть такое

Шарли Джейнпользовательница соцсетей

Ранее писательница Колин Нолан дала совет тем, кто узнал об измене партнера перед свадьбой. Она посоветовала перенести мероприятие и обдумать, получится ли восстановить утраченное доверие.

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Екатерина Улитина
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