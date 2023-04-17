Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:55, 17 апреля 2023Из жизни

Таксист вернул пассажиру случайно отправленную на его счет сумму

Times of India: водитель моторикши вернул ошибочно переведенную на его счет сумму

Фото: Aditya Rathod / Unsplash

Водитель моторикши из индийского города Бангалор, штат Карнатака, проявил честность и вернул пассажиру 10 тысяч рупий (9,9 тысячи рублей), которые тот случайно перевел на его счет. Об этом сообщает Times of India.

Бизнесмен Хосе рассказал, что оплатил поездку на моторикше через мобильное приложение, а после этого должен был отправить деньги другу с тем же именем, что и у водителя. Ошибочно переведя сумму таксисту, Хосе обратился за помощью к другу, работающему в полиции. Тот помог разыскать водителя.

Материалы по теме:
Сыграли по-крупному Они украли у «Макдоналдса» миллионы и раздали друзьям, нищим и больным детям
Сыграли по-крупномуОни украли у «Макдоналдса» миллионы и раздали друзьям, нищим и больным детям
4 августа 2018
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018

32-летний Садик Паша заявил, что не заметил поступления денег на счет, так как был занят перевозкой пассажиров. Узнав о случайном переводе, он сразу вернул сумму.

Водитель моторикши, являющийся единственным кормильцем в семье, признался, что на заработок такой суммы ему потребовалось бы более двух недель. «Я сказал ему, что проверю свой счет и перезвоню. Через полчаса я проверил баланс и обнаружил лишние 10 тысяч рупий. Я сразу вернул их», — пояснил мужчина.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Уайт-Лейк, штат Мичиган, вернула молодоженам потерянный на заправке пакет с подаренными им 15 тысячами долларов (1,2 миллиона рублей) и получила взамен новый автомобиль. Жена полицейского, который принял звонок Гордон с сообщением о находке, начала фандрайзинговую кампанию, чтобы отблагодарить женщину.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Истребители НАТО сопроводили российские самолеты над Балтикой
В российском регионе нашли изрезанные тела почтальона и его соседа-пенсионера
Shein обругали в сети за продажу шорт в виде трусов
США оценили приговор Кара-Мурзе
Обнаружен механизм развития болезни Альцгеймера
Двухметровая акула-нянька укусила туристку на Мальдивах и попала на видео
Собака покусала двух пытавшихся задержать ее хозяина российских полицейских
ЦБ предсказал ускорение инфляции в России
Волочкова пожаловалась на «подставу» на интервью с известной журналисткой
Известный театральный режиссер назвал отличительное качество москвичей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.