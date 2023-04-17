Истребители НАТО сопроводили российские самолеты над Балтикой

ВВС Британии и ФРГ сопроводили три российских военных самолета над Балтикой

ВВС Британии и ФРГ сопроводили три российских военных самолета над Балтикой, инцидент произошел еще в прошлую пятницу, 14 апреля. Об этом говорится в заявлении королевских Военно-воздушных сил Великобритании.

Сообщается, что после обнаружения российских самолетов штатными средствами радиолокации, для их визуальной идентификации и перехвата были подняты по тревоге дежурные истребители НАТО.

«Британские и немецкие [истребители-перехватчики] Typhoons сопроводили самолеты Coot-A и Flanker-B (Ил-20 и Су-27 соответственно — прим. «Ленты.ру») через эстонский район полетной информации перед передачей [операции по перехвату и сопровождению] истребителям Saab Gripen шведских ВВС», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российский истребитель Су-27 сил ПВО Западного военного округа успешно перехватил самолет патрульной авиации P-3C ВМС ФРГ, не дав ему нарушить российские воздушные границы. Отмечается, что действия экипажа истребителя позволили совершить перехват иностранного самолета и не допустить нарушения границы, а полет проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

