Хирург предупредил о страшной опасности нелеченых грыж у взрослых

Хирург Аглам Нурписов предупредил, что из-за нелеченой грыжи может начаться некроз тканей

Из-за нелеченой грыжи может начаться некроз тканей, заявил хирург, заведующий хирургическим отделением «СМ-Клиника» Аглам Нурписов. О страшной опасности этого заболевания у взрослых врач предупредил в беседе с «Лентой.ру».

Основная причина образования грыж — врожденная недостаточность соединительной ткани, пояснил врач. Если при этом есть отягчающие факторы — чрезмерные физические нагрузки, сильный кашель, потуги во время мочеиспускания или дефекации, у человека образуется грыжа.

При пупочной грыже выпячивание органов брюшной полости за ее пределы происходит через пупочное кольцо. При паховой — через естественное отверстие в передней брюшной стенке в паховой области рассказал Нурписов.

Паховые грыжи часто появляются у пациентов с аденомой предстательной железы из-за того, что мужчина тужится при мочеиспускании

Аглам Нурписов хирург

Врач предупредил, что человека должно насторожить появление выпячивания в паховой области или в области пупка, тянущая боль, распирание или дискомфорт, появляющиеся после физической нагрузки. Следует обратиться к хирургу, который может обнаружить грыжу при осмотре. Для подтверждения диагноза проводят УЗИ, в сложных случаях — компьютерную томографию передней брюшной стенки.

Избавиться от недуга можно только с помощью операции, констатировал Нурписов.

Самый современный метод лечения — ненатяжная герниопластика. Грыжу закрывают сетчатым имплантатом — каркасом. Он прорастает собственными тканями человека и предотвращает повторное появление грыж

Аглам Нурписов хирург

Часто операцию проводят лапароскопически — через небольшие проколы, поэтому она малотравматичная и после нее пациент может практически сразу отправиться домой, отметил хирург. Восстановление тоже проходит легко: после операции противопоказаны только чрезмерные физические нагрузки, заниматься фитнесом или ходить в бассейн можно.

«Грыжу необходимо лечить. Может произойти ущемление органа или его части, и к нему перестанет поступать кровь. В результате разовьется некроз — омертвение ткани. Если не принять меры в течение нескольких часов, человек может даже умереть», — подвел итог хирург.

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