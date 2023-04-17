Россиян предупредили о новом варианте санкционного давления

Аналитик Белокрылецкий предупредил российских инвесторов о санкционном давлении

Инвестиционные счета россиян могут быть подвергнуты блокировке даже в дружественных юрисдикциях, таких как Дубай, ввиду необходимости придерживаться санкционной политики. Если у инвестора нет возможности получить ВНЖ или гражданство стран ЕС, деньги следует перевести в Россию. Об этом «Ленте.ру» рассказал сооснователь инвестиционно-аналитической компании Abeta Capital Василий Белокрылецкий.

«Ситуация будет только ухудшаться, и даже дружественные юрисдикции будут вынуждены ограничивать российских граждан в соответствии с требованиями санкций, — считает эксперт. — На текущий момент опция для российских граждан — получить ВНЖ или гражданство стран ЕС, что также все труднее реализовать. Если такой возможности нет, то стоит продать зарубежные активы и перевести деньги в Россию, чтобы не заморозить их на неопределенный срок».

Сооснователь инвестиционно-аналитической компании Abeta Capita Дмитрий Когетов добавил, что даже при большом желании банки и брокеры не могут уберечь россиян от ограничительных мер со стороны ЕС.

«Существует огромное множество финансовых институтов, в которых можно открыть инвестиционный счет, хранить деньги, совершать сделки на рынке ценных бумаг. При этом количество депозитариев, которые являются неотъемлемой частью финансовой инфраструктуры и ведут учет и переход прав собственности на ценные бумаги, можно пересчитать по пальцам одной руки. Соответственно, если депозитарии соблюдают санкционный режим в отношении россиян, то и банки, которые используют инфраструктуру депозитариев, вынуждены следовать тем же правилам», — объяснил Когетов.

Ранее стало известно, что один из крупнейших банков ОАЭ — Emirates NBD — начал блокировать инвестиционные счета россиян. Клиенты уже начали получать сообщения с предупреждением о переводе их активов на отдельные счета, куда будут попадать все выплаты по принадлежащим им ценным бумагам.

