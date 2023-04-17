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06:32, 17 апреля 2023Мир

Главы МИД стран «Большой семерки» призвали Пекин к ответственным действиям

Главы МИД стран «Большой семерки» (G7) призвали Китай к ответственным действиям

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Главы МИД стран «Большой семерки» (G7) во время рабочего ужина призвали Китай к ответственным действиям. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Японии, передает РИА Новости.

«Министр [иностранных дел Японии Есимаса] Хаяси в отношении Китая выразил обеспокоенность и призвал Китай к действиям как ответственного члена мирового сообщества», — говорится в заявлении ведомства. Также, по мнению Хаяси, странам G7 необходимо находиться в контакте с Пекином и сотрудничать с ним, в том числе в решении глобальных задач.

Кроме того, глава японского министерства подчеркнул необходимость создания конструктивных и стабильных отношений с Китаем, с чем согласились представители остальных шести стран. Помимо этого, они обсудили ситуацию вокруг Тайваня, запуски баллистических ракет Северной Кореей и отношения со странами глобального Юга.

Ранее японская газета Nikkei Asia заявила, что Вашингтон хочет, чтобы страны «Большой семерки» приняли совместные меры против Пекина, если тот прибегнет к экономическому давлению в отношении партнеров G7. По данным журналистов, правительство США и Конгресс обсуждают законопроекты о повышении тарифов.

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Марина Совина
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