В США рассказали о самом большом просчете Запада касательно России

American Thinker: санкции против России стали самым большим просчетом Запада в истории

Авторы издания American Thinker Патриция Адамс и Лоуренс Соломон рассказали о самом большом просчете Запада касательно России. По их мнению, это санкции против Москвы из-за конфликта на Украине.

Как отметили обозреватели, западные ограничения «не поставили экономику России на колени, как многие предсказывали». «Россия не просто справляется с трудностями, а процветает, обретая больше влияния и авторитета в Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо имела со времен распада Советского Союза», — подчеркнули они.