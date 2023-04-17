Группа Wildways заявила о готовности записать песню с Филиппом Киркоровым

Группа Wildways заявила о готовности записать композицию с Филиппом Киркоровым

Металкор группа Wildways, ранее выпустившая седьмой альбом под названием «Симптомы», заявила о готовности записать композицию с российским эстрадным певцом Филиппом Киркоровым. Об этом они сообщили в интервью «Звук Медиа».

Участники коллектива заявили, что им есть, что предложить исполнителю, а также отметили, что отнесутся к возможному фиту с артистом положительно. Ранее музыканты группы разговаривали о потенциальном фите с певцом только в шутку.

В интервью Wildways также коснулась темы записи своей версии трека певицы МакSим «Ветром стать». Артисты заявили, что на создание ремейка их подвигла ностальгия. «Пришел этот час, и старые эмоции нахлынули», — заявили музыканты.

В конце марта российская певица и бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина призналась, что была разочарована отказом экс-участницы музыкального коллектива Елены Темниковой от записи совместного трека.

