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13:15, 17 апреля 2023Культура

Группа Wildways заявила о готовности записать песню с Филиппом Киркоровым

Группа Wildways заявила о готовности записать композицию с Филиппом Киркоровым

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Металкор группа Wildways, ранее выпустившая седьмой альбом под названием «Симптомы», заявила о готовности записать композицию с российским эстрадным певцом Филиппом Киркоровым. Об этом они сообщили в интервью «Звук Медиа».

Участники коллектива заявили, что им есть, что предложить исполнителю, а также отметили, что отнесутся к возможному фиту с артистом положительно. Ранее музыканты группы разговаривали о потенциальном фите с певцом только в шутку.

В интервью Wildways также коснулась темы записи своей версии трека певицы МакSим «Ветром стать». Артисты заявили, что на создание ремейка их подвигла ностальгия. «Пришел этот час, и старые эмоции нахлынули», — заявили музыканты.

В конце марта российская певица и бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина призналась, что была разочарована отказом экс-участницы музыкального коллектива Елены Темниковой от записи совместного трека.

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Анастасия Астахова
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