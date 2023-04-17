Оппозиция Молдавии отреагировала на отказ пустить главу Татарстана в страну

Молдавский политик Клименко: власти запретили Минниханову въезд из-за европейского курса

Власти Молдавии запретили главе Татарстана Рустаму Минниханову въезд в страну из-за следования общему курсу европейской политики в отношении России, считает почетный председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Валерий Клименко. В разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал отказ пустить политика в республику.

«Причина понятная и известная. [Президент Молдавии Майя] Санду, не посоветовавшись ни с народом молдавским, ни с ведущими политическими партиями, взяла единолично курс на Европу. С учетом сегодняшней ситуации, отношения Европы к России в связи событиями на Украине, она открыто будет гадить России. Она начала это делать не только путем запрета на въезд гражданам России, тем более высокопоставленным чиновникам Российской Федерации, но и рядовым россиянам, которые приезжают в Молдавию. Огромное количество из них возвращают назад, запрещают им въезд», — сказал политик.

По мнению Валерия Клименко, взгляды Майи Санду разделяют далеко не все граждане республики.

То, что она не пустила главу российского региона, — это вызов Валерий Клименко почетный председатель оппозиционной молдавской партии «Шор

«Это демонстрация такая в ее духе, в ее стиле. В этом смысле нам стыдно, что сегодня у нас такой президент. Это просто исчадие ада, несчастье для страны, что как-то так случилось, что Санду стала президентом. Санду и ее подленькие провокации, в том числе запрет на въезд, — это не позиция граждан Молдовы, это ее позиция и небольшой кучки соратников, которые ее окружают», — заключил он.

17 апреля главе Татарстана Рустаму Минниханову отказали во въезде в Молдавию и объявили его нежелательным лицом. По словам Минниханова, об этом он узнал по прилете в Кишинев.

«Вместе с [депутатами Народного собрания Гагаузии] Виктором Петровым и Александром Суходольским, которые совсем недавно посетили нашу республику, мы наметили обширную совместную программу действий. К сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить эту страну», — объяснил произошедшее руководитель российского региона.