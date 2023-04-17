Скульптуру «Купание коня» в центре Ростова-на-Дону восстановили

В Ростове-на-Дону восстановили скульптуру «Купание коня», которая располагается в центре города. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает «МК» со ссылкой на местную администрацию.

Как рассказали в администрации, реконструкцией занимались специалисты управления благоустройства и лесного хозяйства города. Они привели монумент в порядок, в частности, восстановив его постамент.

В январе этого года местные жители жаловались, что скульптура находится в плачевном состоянии и буквально разваливается на части.

Ранее в апреле сообщалось, что в Пятигорске отметили 55-летие со дня установки памятника советскому космонавту Юрию Гагарину. К стеле, скульптором которой выступил Евгений Рукавишников, возложили цветы.