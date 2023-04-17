В российском городе убрали опасную свалку после двух лет жалоб

76.RU: в Ярославле убрали незаконную свалку ртутных ламп после двух лет жалоб

Власти Ярославля убрали незаконную свалку ртутных ламп, представлявшую опасность для жильцов соседних домов, после двух лет жалоб. Жители российского города переживали, что могут отравиться, если лампы разобьют, сообщает 76.RU.

Свалка появилась по адресу 2-я Ляпинская улица около дома № 13 Нижнего поселка. Местная жительница Наталья Буркова впервые пожаловалась на скопление отходов в 2021 году, написав в единую дежурно-диспетчерскую служба (ЕДДС) мэрии и департамент окружающей среды. Ей пообещали исправить ситуацию, однако свалка осталась на месте.

Проблемой незаконной свалки также озаботились ярославские экоактивисты. «Обращались в департамент окружающей среды. В процессе переговоров говорили не трогать свалку, если она никому не мешает», — рассказали они.

11 апреля Буркова снова обратилась в департамент окружающей среды, где ей пообещали убрать лампы до конца недели. 17 апреля в мэрии заявили, что управляющая компания ликвидировала свалку.

В феврале стало известно, что свалки в России начнут отслеживать с помощью спутников. Таким образом можно будет фиксировать нелегальные скопления отходов, а также осуществлять оперативный мониторинг возгораний на объектах.