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10:29, 17 апреля 2023Культура

Лепс назвал стоимость выступления на корпоративе

Лепс заявил, что готов выступить на корпоративе за 10 миллионов рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский эстрадный певец Григорий Лепс в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ раскрыл сумму гонорара за выступление на корпоративе.

Артист отметил, что готов выступить на частном мероприятии за 10 миллионов рублей.

«Недорого! 10 миллионов рублей — и я у вас. Копите, копите. Собирайте с миру по нитке. Я могу и день рождения. Водки выпью и устрою вам праздник», — рассказал исполнитель.

При этом на сайте концертного агентства proconcert.ru указано, что Лепс может выступить на корпоративе примерно за шесть миллионов рублей (сумма варьируется от расписания графика артиста и общей загруженности).

Ранее стал известен гонорар супруги исполнителя Валерия Меладзе, концерты которого были отменены в трех городах России, певицы Альбины Джанабаевой.

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Анастасия Астахова
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