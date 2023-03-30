Назван гонорар супруги Меладзе Джанабаевой после отмены концертов певца

Гонорар супруги Меладзе, концерты которого были отменены, составил меньше миллиона рублей

Стал известен гонорар супруги исполнителя Валерия Меладзе, концерты которого были отменены в трех городах России, певицы Альбины Джанабаевой. Сумму называет Telegram-канал SHOT.

По данным портала, стоимость выступления бывшей солистки группы «ВИА Гра» на корпоративе составляет меньше миллиона рублей — 850 тысяч. В райдере артистки указано, что ей необходима охрана в количестве не менее двух человек, обеспечивающая защиту певице и ее команде на протяжении всего времени пребывания на площадке.

Помимо этого, Джанабаевой необходимы туалетная комната, расположенная внутри гримерки или рядом с ней, а также наличие мясной и рыбной нарезок, фруктов, овощей, чая, кофе и воды.

В начале января в сети появилось видео, на котором Меладзе, выступая на корпоративе в Дубае, продолжил фразу «Слава Украине» в беседе с фанатом.

Позже в Следственном комитете России и Генпрокуратуре проверили фразу исполнителя, а выступления артиста в сибирских городах, запланированные на апрель этого года, были отменены.