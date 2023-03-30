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15:45, 30 марта 2023Культура

Назван гонорар супруги Меладзе Джанабаевой после отмены концертов певца

Гонорар супруги Меладзе, концерты которого были отменены, составил меньше миллиона рублей

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Стал известен гонорар супруги исполнителя Валерия Меладзе, концерты которого были отменены в трех городах России, певицы Альбины Джанабаевой. Сумму называет Telegram-канал SHOT.

По данным портала, стоимость выступления бывшей солистки группы «ВИА Гра» на корпоративе составляет меньше миллиона рублей — 850 тысяч. В райдере артистки указано, что ей необходима охрана в количестве не менее двух человек, обеспечивающая защиту певице и ее команде на протяжении всего времени пребывания на площадке.

Помимо этого, Джанабаевой необходимы туалетная комната, расположенная внутри гримерки или рядом с ней, а также наличие мясной и рыбной нарезок, фруктов, овощей, чая, кофе и воды.

В начале января в сети появилось видео, на котором Меладзе, выступая на корпоративе в Дубае, продолжил фразу «Слава Украине» в беседе с фанатом.

Позже в Следственном комитете России и Генпрокуратуре проверили фразу исполнителя, а выступления артиста в сибирских городах, запланированные на апрель этого года, были отменены.

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Анастасия Астахова
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