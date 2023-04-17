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07:54, 17 апреля 2023Экономика

В России резко сократились расходы на госстройки

«Ъ»: бюджетные расходы на магистральную инфраструктуру в первом квартале упали в 2,4 раза

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В первом квартале текущего года бюджетное финансирование строительства и модернизации магистральной инфраструктуры резко сократилось. По сравнению с тем же периодом 2022 года наблюдается падение в 2,4 раза. Об этом со ссылкой на исследование Sherpa Group пишет «Коммерсантъ».

В общей сложности подрядчики на госстройках (железнодорожная инфраструктура, автомагистраль Европа — Западный Китай, объекты Северного морского пути, финансируемые в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры») получили 33,2 миллиарда рублей. Это 20,7 процента от заложенных в 2023 году расходов.

Год назад эти средства поддержали отрасль в период экономического и финансового кризиса, когда сооружение коммерческих объектов замедлилось. Строителям автомобильных и железных дорог удалось даже увеличить выручку на 20-25 процентов. В целом в 2022 году правительство выделило на такие проекты на 35 процентов средств больше, чем в 2021-м.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что в первом квартале наблюдались беспрецедентные бюджетные расходы, и на этом фоне динамика выделенных строителям денег выглядит неблагоприятной. По его мнению, в результате подрядчикам грозят дополнительные риски. Гендиректор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев добавил, что компании рискуют столкнуться с кассовыми разрывами, что увеличит сроки строительства.

Член генсовета «Деловой России» Олег Малахов напомнил, что любое промедление в платежах чревато снижением доходов подрядчиков, особенно на фоне текущей нестабильности цен на стройматериалы. Проблему усугубляют западные санкции, ведь по некоторым видам сырья и оборудования альтернативные поставщики не найдены, а логистика не стабилизировалась.

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Глава Sherpa Group Александра Галактионова отмечает, что в текущих условиях у строителей нет альтернатив госстройкам. Бизнес не в состоянии предложить такой объем заказов, чтобы компенсировать снижение доходов в инфраструктурных проектах. При этом, напоминают эксперты, количество крупных проектов коммерческого назначения продолжает сокращаться.

В первом квартале дефицит федерального бюджета составил 2,4 триллиона рублей при годовом плане 2,9 триллиона. По словам министра финансов Антона Силуанова, причиной такой ситуации стали повышенные по сравнению с обычным уровнем объемы авансовых платежей.

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Платон Щукин
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