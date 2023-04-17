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09:19, 17 апреля 2023Из жизни

Девочка с синдромом русалки перенесла операцию и научилась ходить

Daily Mirror: девочка-русалка из США научилась ходить после операции

Фото: Noelle Spivey / The Mirror

Пятилетняя девочка из города Лаббок, штат Техас, США, родилась с редким синдромом русалки, перенесла операцию по разделению ног и научилась ходить. Об этом сообщает Daily Mirror.

Блэр Спайви родилась с сиреномелией — редкой врожденной аномалией, из-за которой ее ноги были повернуты задом наперед от колена и срослись у стоп. Эта аномалия делает ребенка похожим на русалку. 35-летняя мать девочки Ноэль Спайви узнала об отклонении у ребенка на 12-й неделе беременности. Врачи объявили женщине, что ребенок не выживет, так как у большинства детей с синдромом русалки не развиваются печень, кишечник и гениталии.

Несмотря на мрачные прогнозы врачей, девочка выжила. Большая часть ее внутренних органов развивалась нормально. В полгода Блэр перенесла семичасовую операцию по разделению ног, однако конечности девочки пришлось ампутировать по колено.

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Позже Бэлер поставили протезы, и к пяти годам она научилась ходить. «Она хочет научиться бегать. Мы стараемся внушить ей уверенность в себе», — заявила мать. У ребенка остались некоторые проблемы со здоровьем, но мать девочки заявила, что она сильная и смелая, и сумеет преодолеть эти трудности.

Ранее сообщалось, что в индийском округе Лакхимпур-Кхери родился ребенок с сиреномелией. Он прожил меньше часа и скончался.

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Алиса Дмитриева
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