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10:57, 17 апреля 2023Мир

Москва заявила о невозможности сотрудничества с Европой в ближайшие десятилетия

Галузин обвинил Запад в невозможности сотрудничества с Европой в ближайшие десятилетия
Михаил Галузин

Михаил Галузин. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Возможность сотрудничества России и стран Европы для формирования самостоятельного центра сил утрачена на десятилетия. В этом замглавы МИД РФ Михаил Галузин обвинил Запад, его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

На научно-практической конференции «Украина между Россией и Западом» в Доме Российского исторического общества Галузин заявил, что к невозможности сотрудничества привели «политические махинации» со стороны США и Великобритании. Дипломат добавил, что Лондон всегда противодействовал сближению Москвы с другими европейскими странами.

В рамках мероприятия замглавы внешнеполитического ведомства также заявил об утрате Евросоюзом экономического и политического веса. По его мнению, ЕС «оставил в прошлом претензии на автономность и подчинился курсу США».

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Семен Александров
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