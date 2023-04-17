Москва заявила о невозможности сотрудничества с Европой в ближайшие десятилетия

Галузин обвинил Запад в невозможности сотрудничества с Европой в ближайшие десятилетия

Возможность сотрудничества России и стран Европы для формирования самостоятельного центра сил утрачена на десятилетия. В этом замглавы МИД РФ Михаил Галузин обвинил Запад, его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

На научно-практической конференции «Украина между Россией и Западом» в Доме Российского исторического общества Галузин заявил, что к невозможности сотрудничества привели «политические махинации» со стороны США и Великобритании. Дипломат добавил, что Лондон всегда противодействовал сближению Москвы с другими европейскими странами.

В рамках мероприятия замглавы внешнеполитического ведомства также заявил об утрате Евросоюзом экономического и политического веса. По его мнению, ЕС «оставил в прошлом претензии на автономность и подчинился курсу США».