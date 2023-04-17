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11:24, 17 апреля 2023Мир

В МИД заявили об утрате Евросоюзом политического и экономического веса

Замглавы МИД РФ Галузин: ЕС потерял политический вес после аварии на Северных потоках

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) потерял политический и экономический вес после аварии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«В итоге Евросоюз был вынужден оставить в прошлом все свои претензии на автономность и безоговорочно подчиниться курсу США», — сказал дипломат на конференции «Украина между Россией и Западом».

По словам Галузина, произошедшее на нитках газопроводов наглядно показало, «на что готовы пойти те, кто не заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве России с развитыми европейскими государствами».

Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что за подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» стоят США. Политик подчеркнул, что еще до начала спецоперации на Украине Вашингтон в течение многих лет боролся с российским проектом и сделал это частью проводимой им политики.

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Глеб Бажуткин
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