Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:10, 17 апреля 2023Наука и техника

Передачу МиГ-29 Киеву назвали избавлением от рухляди

Военный эксперт Литовкин назвал передачу Киеву устаревших МиГ-29 избавлением от рухляди

Фото: David W Cerny / Reuters

Польша передаст Киеву устаревшие истребители МиГ-29, которые не модернизировались с 1990-х годов. Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с News.ru назвал передачу этих самолетов избавлением от рухляди.

Он отметил, что у России есть истребители Су-35, которые могут справиться со старыми МиГ-29, и ракеты, позволяющие раньше обнаружить самолеты противника. По его словам, у МиГ-29 нет шансов в воздушном бою.

«Кроме того, есть зенитно-ракетные комплексы, которые точно не дадут им никаких шансов. Никакого реального влияния на ход боевых действий МиГ-29 дать не может. Скорее Германия и Польша отделываются [тем], что оказывают помощь Украине, выполняют свой интернациональный долг. С другой стороны, [они] избавляются от старой рухляди», — сказал Литовкин.

Материалы по теме:
Украина просит у Запада истребители F-16. Смогут ли американские самолеты повлиять на ход спецоперации?
Украина просит у Запада истребители F-16.Смогут ли американские самолеты повлиять на ход спецоперации?
14 февраля 2023
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

Ранее Виктор Литовкин сообщил, что на МиГ-29 из запасов Вооруженных сил бывшей ГДР не обновляли радиоэлектронное оборудование.

13 апреля Министерство обороны Германии подтвердило, что Берлин разрешил Варшаве передать Киеву пять самолетов МиГ-29.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
В Центробанке допустили использование криптовалюты во внешних расчетах
Грузовик на скорости снес две легковушки на МКАД и попал на видео
Передачу МиГ-29 Киеву назвали избавлением от рухляди
Миллионам индийцев предсказали потерю работы из-за ChatGPT
Конституционный суд вынес решение по просьбе Миронова вернуть смертную казнь
Испанская католическая церковь извинилась за педофилию
Российское приграничное село подверглось обстрелу ВСУ
В США заявили о подготовке НАТО к войне с Россией
Редчайший алмаз внутри алмаза найден в Индии
Отсидевший житель Чечни отобрал у бывшей жены детей и несколько лет избивал их
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.