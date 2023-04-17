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23:42, 17 апреля 2023Экономика

Минфин прокомментировал идею Вассермана о декларировании сбережений россиян

Минфин не поддержал идею Вассермана о декларировании сбережений россиян более 1 млн рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Минфин России не обсуждает и не рассматривает введение декларирования наличных средств в размере более одного миллиона рублей. Так ведомство в своем Telegram-канале прокомментировало соответствующую идею депутата Госдумы Анатолия Вассермана.

«Данная инициатива не соответствует финансово-экономической политике и не отвечает интересам граждан, которые вправе самостоятельно выбирать, каким образом хранить свои сбережения», — заявили в министерстве, подчеркнув, что не поддерживают данную инициативу.

Ранее Анатолий Вассерман призвал наказывать россиян за хранение наличных сбережений на сумму свыше миллиона рублей без уведомления налоговой.

Депутат Госдумы Николай Арефьев в беседе с «Лентой.ру» раскритиковал идею Вассермана. Он подчеркнул, что россияне имеют право хранить накопления в любой удобной форме и никто не имеет права к чему-то их принуждать.

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Марина Совина
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