Минфин прокомментировал идею Вассермана о декларировании сбережений россиян

Минфин не поддержал идею Вассермана о декларировании сбережений россиян более 1 млн рублей

Минфин России не обсуждает и не рассматривает введение декларирования наличных средств в размере более одного миллиона рублей. Так ведомство в своем Telegram-канале прокомментировало соответствующую идею депутата Госдумы Анатолия Вассермана.

«Данная инициатива не соответствует финансово-экономической политике и не отвечает интересам граждан, которые вправе самостоятельно выбирать, каким образом хранить свои сбережения», — заявили в министерстве, подчеркнув, что не поддерживают данную инициативу.

Ранее Анатолий Вассерман призвал наказывать россиян за хранение наличных сбережений на сумму свыше миллиона рублей без уведомления налоговой.

Депутат Госдумы Николай Арефьев в беседе с «Лентой.ру» раскритиковал идею Вассермана. Он подчеркнул, что россияне имеют право хранить накопления в любой удобной форме и никто не имеет права к чему-то их принуждать.