Суданский министр сообщил о гибели двоих родственников из-за удара по его дому

Суданский министр Абу-Наму заявил о гибели пятерых человек в результате обстрела его дома

Министр минеральных ресурсов Судана Мухаммед Башир Абу-Наму рассказал о смерти двоих членов семьи после попадания снарядов по его дому в Северном Хартуме. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).



По словам главы министерства, его дом был обстрелян из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) утром 16 апреля. В результате удара погибли двое его родственников, а также еще трое человек, в том числе двое телохранителей.

Абу-Наму призвал главнокомандующего армией Абдель Фаттаха Бурхана и главу Сил быстрого реагирования (СБР) Мухаммеда Дагло немедленно прекратить бои и разрешить все разногласия при помощи переговоров. Он указал на то, что больше всего в данной ситуации страдают мирные жители.

Ранее стало известно, что бои между регулярной армией и СБР ужесточились в центре суданской столицы Хартуме. Это произошло после согласия сторон временно открыть гуманитарные коридоры.