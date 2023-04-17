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00:55, 17 апреля 2023Мир

Суданский министр сообщил о гибели двоих родственников из-за удара по его дому

Суданский министр Абу-Наму заявил о гибели пятерых человек в результате обстрела его дома

Фото: Mohamed Khidir / Globallookpress.com

Министр минеральных ресурсов Судана Мухаммед Башир Абу-Наму рассказал о смерти двоих членов семьи после попадания снарядов по его дому в Северном Хартуме. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам главы министерства, его дом был обстрелян из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) утром 16 апреля. В результате удара погибли двое его родственников, а также еще трое человек, в том числе двое телохранителей.

Абу-Наму призвал главнокомандующего армией Абдель Фаттаха Бурхана и главу Сил быстрого реагирования (СБР) Мухаммеда Дагло немедленно прекратить бои и разрешить все разногласия при помощи переговоров. Он указал на то, что больше всего в данной ситуации страдают мирные жители.

Ранее стало известно, что бои между регулярной армией и СБР ужесточились в центре суданской столицы Хартуме. Это произошло после согласия сторон временно открыть гуманитарные коридоры.

Екатерина Подвигина
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