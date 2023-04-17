В Москве в подвале дома обнаружили тело мужчины со следами насилия

СКР возбудил дело после обнаружения тела мужчины в подвале дома на юге Москвы

На юге Москвы следователи возбудили дело после обнаружения тела мужчины. Об этом в понедельник, 17 апреля, «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 14 апреля в подвале дома на Загородном шоссе нашли погибшего человека. На его теле имелись признаки насильственной смерти. Вскоре по подозрению в убийстве задержали сожительницу погибшего. Она признала вину на допросе и объяснила, что расправилась с кавалером из-за чувства ревности.

Дело возбуждено по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области прохожий обнаружил рядом с гаражами человеческую ногу в пакете.

