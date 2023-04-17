Названы округа Москвы с наибольшим ростом предложения жилья

Est-a-Tet: наибольший рост предложения «вторички» в Москве за год наблюдался в ЗелАО

За год наибольший прирост объема предложения квартир на вторичном рынке Старой Москвы наблюдался в Зеленоградском административном округе (ЗелАО). Об этом со ссылкой на исследование аналитиков компании Est-a-Tet сообщает РБК.

По данным экспертов, по сравнению с первым кварталом 2022 года по итогам первого квартала 2023-го число лотов в ЗелАО выросло вдвое, до 728 квартир. Вторым в списке округов столицы со самым значительным ростом предложения жилья стал Северо-Западный с положительной динамикой в 65 процентов, до 3,7 тысячи объектов. Замкнул тройку Южный округ с увеличением числа готовых квартир за год на 62,2 процента, до 4,7 тысячи лотов. В пятерку также вошли Юго-Восточный и Северный округа, где готовых квартир относительно первого квартала предыдущего года стало больше на 55,6 процента и 55 процентов, до 4,5 тысячи и 5,3 тысячи объектов соответственно.

В среднем по столице по итогам первого квартала нынешнего года объем предложения вторичного жилья оценили в 45,2 тысячи квартир — это на 47,4 процента больше, чем в тот же период прошлого года. Специалисты отметили, что положительная динамика была зафиксирована во всех округах Старой Москвы.

В апреле сообщалось, что по итогам марта 2023 года Москва вошла в список крупных городов России, где за месяц подешевело вторичное жилье. По данным консалтинговой компании SRG, столица заняла шестую строчку рейтинга — готовые квартиры в ней подешевели на 0,6 процента.

