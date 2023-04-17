Раскрыты преимущества отдыха в одном из самых старых городов России

В авторском туре гости отеля «Муром» смогут посетить монастыри и угоститься калачами

В Муроме — одном из старейших городов России, который в прошлом году стал частью Золотого кольца, — открылся одноименный четырехвездочный отель. Корреспондентка «Ленты.ру» провела в нем выходные и выяснила, чем удивляют муромляне своих гостей.

Купеческие традиции в новом прочтении

Известно, что в конце XVIII века по плану архитектора Ивана Лема в Муроме была построена главная улица — Московская. Там селились зажиточные купцы и мещане. На первых этажах домов располагались магазины и питейные заведения, а на вторых — мебелированные номера.

Сегодня прочувствовать себя тем самым купцом гости города смогут в отеле «Муром», открывшемся в октябре 2022 года Корреспондентка «Ленты.ру»

Первый этаж здания представлен в виде открытого городского пространства. Так, с одной стороны «Мурома» расположена камерная гостиная, где можно провести встречу или поработать за компьютером, а с другой — популярное у местных жителей кафе «УтроВечер» с собственной кондитерской.

Помимо этого, на верхних этажах находятся современные гостиничные номера в пастельных тонах с премиальной косметикой LIA LAB из сочинской Красной поляны, чайно-кофейные станции с травяными сборами и мини-версия фирменных калачей в качестве комплимента для гостей. Кроме того, в отеле предусмотрены номера трех категорий, каждый из которых оснащен кроватью с ортопедическим матрасом, а также вафельными халатами, тапочками и защищающими от света шторами blackout.

Пространство отеля «Муром» Фото: Пресс-служба отеля «Муром»

По словам совладелицы коллекции отелей WeFamilyGroup Марины Старчиковой, главной особенностью туристического объекта являются сотрудники, которые создают комфортные условия для проживания.

Я считаю, что наша основная фишка — это состав коллег, которые одержимы своим делом. Вы запомните поездку именно тем, какие люди вас будут встречать и сопровождать Марина Старчикова Совладелица коллекции отелей WeFamilyGroup

Храмовый комплекс

Команда отеля предлагает постояльцам авторский тур по городу с профессиональным гидом и трансфером. Так, гости могут погрузиться в историческую атмосферу Мурома, посетив Спасо-Преображенский монастырь на холму у берега реки Оки. В комплексе богослужебных построек покоится мощевик преподобного Илии Муромского, канонизированного былинного богатыря.

При монастыре открыта лавка, где прихожане могут купить легендарные муромские калачи и ремесленный квас, который продается во многих супермаркетах центральной России

Кроме того, в ходе экскурсии туристам предлагают узнать о Свято-Троицком женском монастыре, где покоятся мощи святых Петра и Февронии, покровителей супружества, и Свято-Благовещенском мужском монастыре. Последний был основан по указу Ивана Грозного в XVI веке, и в нем находятся мощи князей Черниговских Константина Михаила и Федора, которых почитают как крестителей муромской земли.

Холл со стойкой регистрации в отеле «Муром» Фото: Пресс-служба отеля «Муром»

Историко-художественный музей

Муромская земля славится великими учеными, купцами и инженерами. Один из них — Владимир Козьмич Зворыкин, создатель телевидения, первого медицинского гастроскопа и многих других электронных изобретений. После революции в 1919 году Зворыкин мигрировал в США, где в дальнейшем совместно с Давидом Сарновым создал первые телепередачи.

Узнать, чем жил город до революции и познакомиться с его коллекцией экспонатов можно в выставочном зале местного Историко-художественного музея, где регулярно организуются тематические выставки. Основное здание музея расположено в доме купцов Зворыкиных, которое в настоящее время реставрируют.

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Первое упоминание о Муроме в «Повести временных лет» датируется 862 годом, однако археологи доказали, что город был населен намного раньше. Название город унаследовал от проживавшего там финно-угорского племени и в переводе означает «возвышенность». Город действительно расположен на холме берега Оки и граничит с Нижегородской областью.