В США предрекли смену стратегии Киевом после утечки документов из Пентагона

Конгрессмен Тернер: Киев может поменять свою стратегию после утечки документов Пентагона

Украинские власти могут изменить свои стратегические планы в связи с утечкой секретных документов Пентагона. Такое мнение выразил член Палаты представителей Конгресса США Майкл Тернер в эфире телеканала CBS.

Он отметил, что произошедшее негативно отразилось на Вашингтоне и его союзниках. На фоне этого, по словам Тернера, Киев может решиться на смену стратегии ради смягчения возможных последствий. «Могут сменить свою стратегию, и это может изменить результат», — считает он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что утечка секретных документов из Пентагона не повлияет на ситуацию на фронте. Он подчеркнул, что утечка «не имеет никакой оперативной значимости».

Об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине стало известно 7 апреля. По данным NYT, в материалах, датированных началом марта, содержится описание состояния Вооруженных сил Украины, а также информация о планах Вашингтона и НАТО по укреплению украинской армии. Позже СМИ сообщили, что в сети оказались еще около сотни секретных материалов США.