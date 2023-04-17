Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:33, 17 апреля 2023Мир

В США предрекли смену стратегии Киевом после утечки документов из Пентагона

Конгрессмен Тернер: Киев может поменять свою стратегию после утечки документов Пентагона

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинские власти могут изменить свои стратегические планы в связи с утечкой секретных документов Пентагона. Такое мнение выразил член Палаты представителей Конгресса США Майкл Тернер в эфире телеканала CBS.

Он отметил, что произошедшее негативно отразилось на Вашингтоне и его союзниках. На фоне этого, по словам Тернера, Киев может решиться на смену стратегии ради смягчения возможных последствий. «Могут сменить свою стратегию, и это может изменить результат», — считает он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что утечка секретных документов из Пентагона не повлияет на ситуацию на фронте. Он подчеркнул, что утечка «не имеет никакой оперативной значимости».

Об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине стало известно 7 апреля. По данным NYT, в материалах, датированных началом марта, содержится описание состояния Вооруженных сил Украины, а также информация о планах Вашингтона и НАТО по укреплению украинской армии. Позже СМИ сообщили, что в сети оказались еще около сотни секретных материалов США.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Обсудить
Последние новости
Захарова оценила запрет Польши на импорт украинского зерна. Она назвала Киев инструментарием Варшавы против России
Стало известно о пожаре на Белгородской ТЭС после атаки беспилотников
Перечислены поводы для срочного обращения к офтальмологу
Главы МИД стран «Большой семерки» призвали Пекин к ответственным действиям
Телескоп Уэбба обнаружил крошечную галактику с интенсивным звездообразованием
США вместе с Японией и Южной Кореей начали учения по противоракетной обороне
В Китае спрогнозировали рост доверия в военной сфере между Россией и КНР
Девушка сделала ДНК-тест дочери и получила неожиданный результат
Раскрыты особенности подготовки российских десантников в зоне СВО
Минобороны сообщило об отражении российскими военными двух контратак ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.