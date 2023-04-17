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14:12, 17 апреля 2023Россия

В Петербурге оставшийся с няней двухлетний мальчик попал в больницу с ожогами

В Петербурге оставшийся с няней мальчик включил душ с кипятком и был госпитализирован

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Петербурге двухлетний мальчик, оставшийся под присмотром няни, включил душ с кипятком, не смог выбраться и попал в больницу с ожогами. Об этом сообщается в Telegram-канале 78.ru.

Все произошло в квартире на Коломяжском проспекте. Предположительно, няня отвлеклась на несколько минут и малыш пробрался в ванную комнату.

Медики диагностировали у него термический ожог второй степени 12 процентов тела. Пострадавшего ребенка поместили в детскую больницу №1. Родители мальчика не стали обращаться к правоохранителям, поскольку до этого претензий к работе няни у них не возникало.

13 марта сообщалось, что в Санкт-Петербурге годовалый ребенок попал в реанимацию после того, как обварился кипятком. Позже выяснилось, что ребенок опрокинул на себя чайник по недосмотру матери.

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Анна Щербакова
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