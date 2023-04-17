Врач предупредила об опасной привычке во сне

Сомнолог Сурненкова: сон с открытым ртом приводит к кариесу и чувству усталости утром

Сон с открытым ртом приводит к чувству усталости утром и развитию ряда заболеваний. Об опасной привычке во сне сомнолог Татьяна Сурненкова предупредила россиян в беседе с Life.

Врач сообщила, что ротовое дыхание сопряжено с повышенным риском развития кариеса.

Когда люди дышат через рот, слюна высыхает во рту. А слюна содержит минералы, которые помогают остановить кариес, а также бороться с бактериями, вызывающими его, поэтому дышать ртом во сне нежелательно Татьяна Сурненкова врач-сомнолог

Более серьезной проблемой Сурненкова назвала обструктивное апноэ — расстройство, при котором нарушается дыхание во время сна из-за частичной или полной блокировки дыхательных путей. В этом случае, чтобы получить больше кислорода, люди также начинают дышать ртом. Сомнолог предупредила, что, если эпизоды остановок дыхания во сне повторяются регулярно, у человека резко возрастает риск развития депрессии, диабета, инсульта и инфаркта.

В качестве признаков ротового дыхания во сне врач назвала сухость во рту по утрам, боль в горле, неприятный запах изо рта, заболевания десен и зубов. Также свидетельствовать о проблеме могут утренние головные боли, трудности с концентрацией внимания и дневная сонливость.

Ранее клинический психолог Молли Этвуд и сомнолог из Массачусетского университета Ребекка Спенсер рассказали, как восстановить бодрость и концентрацию после бессонной ночи. Они уверены, что взбодриться поможет короткий дневной сон продолжительностью не более получаса.