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04:08, 17 апреля 2023Ценности

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм снялась в бикини у бассейна

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм снялась в купальнике бренда Knix у бассейна

Кадр: видео @ashleygraham

Американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм снялась в рекламе купальников и поделилась фото с фанатами. Соответствующие снимки и видео опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя манекенщица позировала у бассейна в бикини бренда Knix лавандового цвета. Знаменитость запечатлели лежащей на бортике с распущенными волосами и макияжем в нюдовых оттенках. Из аксессуаров на ней — небольшие серьги-кольца. Кроме того, инфлэнсера сфотографировали в оранжевом плавательном костюме той же марки.

Подписчики восхитились внешним видом Грэм в комментариях под постом. «Красотка», «Просто вау», «Самая сексуальная модель», «Обожаю тебя», «Моя любимая манекенщица», — высказывались многочисленные поклонники.

Ранее в апреле Эшли Грэм также снялась в откровенном образе. Знаменитость продемонстрировала фигуру с разных ракурсов, показав на камеру ее особенности, в том числе складки и растяжки на животе и бедрах.

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Майя Пономаренко
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