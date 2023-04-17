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20:10, 17 апреля 2023Силовые структуры

Похищенный арендодателем попугай ара попал на видео

В Карачаево-Черкесии арендодатель похитил у квартиросъемщика попугая за 200 тысяч рублей

В Карачаево-Черкесии у мужчины похитили попугая стоимостью 200 тысяч рублей. Видео с птицей опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

На кадрах красный попугай в переноске ждет встречи со своим хозяином.

По данным канала, арендодатель пришел проверить квартиру и заметил у жильцов большого красивого попугая ара. Он решил забрать птицу и продать ее соседу за 80 тысяч рублей. Тот, в свою очередь, нашел нового покупателя и отправил попугая на Урал.

Однако птицу удалось быстро найти. Вора задержали. Он находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что суд в Индии приговорил двух мужчин к пожизненному заключению спустя девять лет после убийства на основании показаний попугая.

Екатерина Власова
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