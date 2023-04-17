Известный театральный режиссер назвал отличительное качество москвичей

Театральный режиссер Андрей Прикотенко назвал достоинство отличительной чертой москвичей

Известный театральный режиссер Андрей Прикотенко отметил, что особенностью москвичей служит особенное достоинство. Отличительную черту жителей российской столицы он назвал в интервью изданию «Москвич Mag».

По мнению Прикотенко, москвичи также отличаются большей приветливостью и добротой. «В москвичах чувствуется особое достоинство. Они более вежливы, их глаза приветливее и добрее. Они дружелюбнее и обходительнее», — убежден режиссер. Он добавил, что жители других городов России немного завидуют москвичам, так как последним повезло жить в столице и ходить по чистым улицам, ездить по ровным дорогам.

Что касается самой Москвы, то Прикотенко считает, что за последние десять лет город качественно изменился в лучшую сторону — стал более ухоженным и «развернутым», удобным для проживания и досуга. «Москва хранит в себе особый тон, который распространяется на всю Россию», — подытожил режиссер.

В марте российский режиссер, глава «Мосфильма» Карен Шахназаров отметил, что считает москвичей импульсивными. Он обратил внимание на то, как жители столицы водят машины, и назвал их недисциплинированными в этом вопросе.

