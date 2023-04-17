Россиянам назвали продукты с неизменной ценой в марте

«Эвотор»: в марте в несетевой рознице сохранились цены на пельмени и алкоголь

В России цены на ряд продуктов в несетевой рознице не изменились в марте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Эвотор».

Эксперты пришли к выводу, что в годовом выражении в марте 2023 года цены на продукты выросли на 11 процентов. При этом в среднем они не изменились по сравнению с прошлым месяцем. Данные показали, что прежними остались средние цены на такие товары, как растворимый кофе, пельмени, молоко, пшеничная мука, рис и чай, а также сигареты и алкоголь. При этом гречка, лапша и пюре быстрого приготовления, масло (сливочное и растительное) даже подешевели — на один процент.

В списке продуктов, подорожавших за прошлый месяц на один-два процента — выпечка, густые йогурты, майонез, сосиски, специи и пресервы из рыбы и морепродуктов. В годовом выражении наибольший рост цен показали специи (плюс 31 процент), растворимый кофе (25 процентов) и мармелад (23 процента).

Руководитель по развитию рекламных продуктов и монетизации данных «Эвотор» Полина Величкина сообщила, что после первого скачка инфляции в марте-апреле 2022 года (рост в годовом выражении на 16 и 25 процентов соответственно), в следующие два месяца рост цен был уже не столько резким, а с июля ситуация стабилизировалась. Она считает, что в апреле-мае 2023 года можно ожидать дальнейшего снижения роста цен в несетевой рознице на эффекте высокой базы.

В рамках исследования «Эвотор» на основании собственных индексов проанализировал средние цены на 257 товарных наименований (SKU) из 47 продуктовых категорий и более 300 SKU других товаров повседневного спроса, представленных в несетевых розничных магазинах во всех регионах России.

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Долгова заявила, что на фоне ослабления курса рубля к основным иностранным валютам заметнее других подорожают импортные товары с коротким сроком хранения. В их стоимость заложены затраты на транспортировку, перевалку, страхование, хранение на складах и уплату пошлин.