Названы продукты для профилактики болезней ЖКТ

Диетолог Павличенко сообщила, что авокадо и овес полезны для профилактики заболеваний ЖКТ

Кандидат медицинских наук, диетолог, кардиолог и исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко сообщила, что авокадо и овес полезны для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом сообщает «Газета.ru».

По ее словам, в авокадо есть как растворимые, так и нерастворимые пищевые волокна, которые полезны для ЖКТ. Она подчеркнула, что продукт содержит в себе полезные растительные жиры, а также витамин К, который полезен для укрепления костей.

Также специалист добавила, что в 100 граммах овсяных хлопьев содержится 11,5 грамма пищевых волокон. По ее словам, клетчатка обеспечивает чувство сытости, а также снижает уровень холестерина крови.

Врач также посоветовала включить в рацион брокколи. Она подчеркнула, что этот продукт помогает в профилактике симптома раздраженного кишечника. По ее словам, брокколи является источником сульфорафана, который имеет антиканцерогенные и антибактериальные свойства.

Также Павличенко порекомендовала употреблять семена льна и нут, который способствует росту полезных бактерий в кишечнике. Кроме того, для профилактики болезней ЖКТ полезна малина. В ней содержится большое количество клетчатки, витаминов С и К, магния и калия.

Ранее нутрициолог, член Национального общества диетологов и нутрициологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер отметила, что при выходе из Великого поста не стоит увлекаться жирной пищей. По ее словам, необходимо следить за качеством продуктов. Они должны быть свежими и натуральными, а фастфуда и пищи с большим количеством консервантов и прочих добавок лучше избегать.

