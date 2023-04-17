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19:59, 17 апреля 2023Мир

Посол России оценил статью с призывом к убийству Путина

Посол в ФРГ Нечаев назвал статью газеты Welt с призывом к убийству Путина недопустимой

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

Призывы к убийству президента России Владимира Путина, которые содержатся в статьях некоторых немецких СМИ, являются недопустимыми. Так антироссийские публикации оценил российский посол Сергей Нечаев в Telegram-аккаунте дипломатического представительства России в ФРГ.

Нечаев назвал статью немецкой газеты Welt фактическим призывом к убийству без купюр и оговорок. «Достойно сожаления, что некоторые германские СМИ в своем антироссийском рвении переходят границы допустимого, каждый раз "пробивая дно". Это возмущает, но уже не удивляет», — высказался дипломат.

Нечаев назвал статью немецкой газеты Welt «фактическим призывом к убийству без купюр и оговорок» в интервью с американским журналистом и политологом Фредом Капланом, который заявил, что «самым простым способом завершить конфликт на Украине является убийство российского президента».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бразилии Мауру Виэйрой заявил, что Москва заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине и восстановлении мира.

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Виктория Кондратьева
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