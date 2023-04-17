Путин заявил о ясном приоритете использования Вооруженных сил России

Президент Путин заявил о ясном приоритете использования ВС РФ на украинском направлении

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу заявил о ясном приоритете Вооруженных сил страны на украинском направлении. Комментарий главы государства приводится в Telegram-канале пресс-службы Кремля.

В то же время глава государства обратил внимание на вопрос развития российского флота. «Сегодня есть явные приоритеты применения Вооруженных сил, прежде всего это касается украинского направления, но задачу развития флота никто не отменял», — отметил Путин.

Шойгу в свою очередь указал, что с 18 апреля начнется завершающий этап внезапной проверки Тихоокеанского флота. По словам министра, в ходе учений будут отработаны ракетные удары электронными пусками.

До этого глава Минобороны рассказал, что внезапную проверку Тихоокеанского флота (ТОФ) намерены провести в сложной помеховой обстановке и с обозначением действий противника.

Тогда же Шойгу подчеркнул, что российские военные на практике отработают противостояние силам условного противника, который попытается развернуть свои силы в южной части Охотского моря. Кроме того, участникам учений предстоит отразить высадку войск условного врага на Южные Курильские острова и остров Сахалин, сообщал министр.

14 апреля Шойгу объявил о начале внезапной проверки ТОФ России.