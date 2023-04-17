Новая помощь МВФ Украине вызвала гнев у глобального Юга

Bloomberg: выделение МВФ 15,6 миллиардов долларов Украине вызвало гнев у глобального Юга

Выделение Международным валютным фондом (МВФ) нового транша Украине в размере 15,6 миллиардов долларов вызвало гнев у развивающихся стран, которые все больше убеждаются в его предвзятости. Об этом сообщает колумнист Bloomberg Михир Шарма.

Он обратил внимание, что весенние совещания Всемирного банка и МВФ сопровождаются недовольством стран глобального Юга, «который ставит под сомнение жизнеспособность послевоенной международной финансовой архитектуры». Шарма отметил, что это является серьезной проблемой для Запада. Попытки помочь Киеву, по его мнению, лишь усугубляют ситуацию.

Кроме того, решение МВФ противоречит 80-летней традиции, добавил колумнист. За это время организация старательно избегала предоставления кредитов странам, вовлеченным в военные конфликты.

Ранее сообщалось, что кредиторы разрешили Украине не погашать долги еще четыре года. Мораторий на их выплаты Киевом продлен до 2027 года. Данное решение было принято после того, как была достигнута предварительная договоренность о выделении Киеву 15,6 миллиарда долларов МВФ.